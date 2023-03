Da das Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hofmatt“ liege und alle Vorgaben eingehalten würden, hatten die Räte keine Einwände – im Gegenteil: „Ich finde es gut, dass Baulücken geschlossen werden“, äußerte sich Gemeinderat Matthias Feucht positiv über das Bauvorhaben.

Wohnraum gesucht

Wo die 18 der Gemeinde zugewiesenen Flüchtlinge unterkommen sollen, fragte Gemeinderat Christian Rooks in die Runde.

Noch sei die Gemeinde zu keiner Lösung gekommen, erklärte Littwin: „Wir suchen Wohnraum und sind dabei auf die Hilfe der Hasler angewiesen.“ Privatpersonen, die Wohnraum in Hasel an die Gemeinde vermieten können, sollen sich mit der Gemeinde in Verbindung setzen, appellierte der Bürgermeister.