Hasel: Gremium blickt auf neue Jahr voraus

Die Bildung von Mikronetzen ist seiner Meinung nach schwierig. Bisher ließen sich die Hasler „nicht gerne in den Kohlekeller schauen“, so seine Analyse. Für ihn ist klar, dass die Ziele nur bei Einplanung von entsprechenden finanziellen Mitteln in den kommunalen Haushalt erreicht werden können. Er vermisst klare Aussagen der Verwaltung zum Einsatz von Strom aus Solarenergie auf den kommunalen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Rat- oder Schulhaus.