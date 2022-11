Hasel Großer Besucherandrang beim Hasler Adventszauber

Zur guten Stimmung trug auch das so umfänglich wie noch nie bei einem Adventszauber gebotene Unterhaltungsprogramm bei: Es spielte nicht nur der örtliche Musikverein, sondern auch die Jugendkapelle der Stadtmusik Wehr. Für Kinder gab es erstmals die Möglichkeit, den auf dem Dorfplatz befindlichen Weihnachtsbaum zu schmücken und sich so die Gunst des Nikolaus’ zu sichern. Der belohnte dann am späten Sonntagnachmittag die Arbeit der Kinder mit kleinen Präsenten.

Veranstalter sind zufrieden

An ihren Bewirtungsständen richtig viel zu tun hatten die gastgebenden „Mühli-Häxe“. Deren Hexentrunk, aber auch weitere Warm- und Kaltgetränke einschließlich Glühwein und Kinderpunsch, dazu Gyros, Grillwurst, Pommes, Raclette, Flammkuchen sowie Crêpes fanden so starkes Besucherinteresse, dass sich an den Bewirtungsständen teilweise längere Schlangen bildeten. Murren über die Wartezeiten gab es aber nicht - fröhliche Gespräche mit den anderen Wartenden verkürzten die Zeit.

Den ganzen Sonntag über riss der Besucherzustrom nicht ab. Und die Helfer waren am Abend beim Abbau des kleinen Adventsdorfs zwar geschafft, aber auch hochzufrieden mit dem Besucherzuspruch.