Hasel: Grundschüler machen Hasel bunt

Schüler, Lehrer, Mütter und Väter und viele Helfer des im Erdmannsdorf neu gegründeten Vereins „Gemeinsam miteinander – jung und alt Hasel“ nutzten die Sonnenstunden, um aufzuhübschen, was auch den beim Projektfest anwesenden Bürgermeister Frank-Michael Littwin freute. Das Trafohäuschen von Naturenergie Netze erstrahlt seither in neuen Farben. Großes Lob von Rektorin Casey erhielt Markus Schäuble, Teamleiter bei Naturenergie. Er erhielt, wie all die anderen Helfer, einen Pflanzenstecker, kreiert aus alten CDs. Die von ihm zur Verfügung gestellte Farbe gelangte über die Pinsel der Mädchen und Jungen und unter Anleitung der Vorstandsmitglieder an die Wände des Trafohäuschen. Fürs den besonderen „Touch“ sorgen Herzchen im Zaun und die CD-Pflanzenstecker.

Der Zaun um das Grundstück mit den neugestalteten Latten ist zum kleinen Kunstwerk gereift, Hüpfspiele sind bunt bemalt, und die Umrandung des Völkerballfeldes ist wieder deutlich erkennbar.