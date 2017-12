Hasel Gute Zahlen fürs kommende Jahr

Die Gemeinde Hasel ist finanziell gut aufgestellt. Das ging aus dem Haushaltsplan für das Jahr 2018 hervor, den Bürgermeister Helmut Kima dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung vorstellte. Allein die Abschreibungen könnten dem Erdmannsdorf in Zukunft zu schaffen machen.

Hasel (ilz). Bürgermeister Helmut Kima nutzte die Vorstellung des Haushaltsplans 2018 zunächst für einen Rückblick auf die finanzielle Situation im Erdmannsdorf in den vergangenen Jahren. Bereits 2016 habe man das gute Ergebnis nutzen können, um die Rücklagen aufzustocken. Das Polster sei daher so gut wie noch nie, so Kima. Positiv wirke sich zudem aus, dass 2017 einige Projekte nicht umgesetzt werden mussten, für die im Haushalt Mittel eingestellt gewesen waren. Besonders erwähnte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang den ausgebliebenen Neubau einer Flüchtlingsunterkunft und die damit verbundene Kreditaufnahme.

Insgesamt dürfe laut Kima zum Ende des Haushaltsjahrs 2017 mit einer Verbesserung gerechnet werden, da die Gemeinde keine unvorhergesehenen Ausgaben tätigen musste, auf der anderen Seite aber 80 000 Euro von der EnBW für Ausgleichsflächen für den Windpark Glaserkopf erhalten habe. Nach dem alten System wäre laut Kima 2018 mit einer Zuführungsrate von 220 000 Euro zu rechnen gewesen. Kima stellte den Räten die Rechnungen nach dem alten System der Kameralistik vor, obwohl die Umstellung auf die sogenannte „Doppik“ inzwischen erfolgt ist. Die Zahlen nach dem alten System vorzustellen, ergebe insofern Sinn, als dass ein Vergleich mit der finanziellen Situation in den vergangenen Jahren leichter möglich sei. „Außerdem habe ich fast 30 Jahren mit diesem System gearbeitet“, fügte Kima als Erklärung hinzu.

Abschreibungen belasten den Haushalt

Eben die Umstellung auf die „Doppik“ bringe für die Gemeinde nun aber eine zusätzliche finanzielle Belastung mit sich, und zwar in Form der Abschreibungen. Diese müssten nun nicht mehr nur für Wasser, Abwasser und die Tropfsteinhöhle, sondern für alles Eigentum der Gemeinde erwirtschaftet werden, so Kima. Die Summe der zu erwirtschaftenden Abschreibungen werde damit deutlich höher ausfallen. Da einige Schätzungen beispielsweise für gemeindeeigene Gebäude noch liefen, sei mit einer endgültigen Zahl erst im kommenden Jahr zu rechnen. Die Verwaltung gehe aber davon aus, dass man 2018 aufgrund der Abschreibungen etwa „auf null herauskommen“ werde. Das sei zwar nicht schlecht, aber mit Blick auf die Rekordeinnahmen besonders aus der Einkommensteuer, die für das kommende Jahr erwartet werden, gelte es, die Finanzen in den folgenden Jahren genau im Auge zu behalten.

Größere Investitionen sind im Erdmannsdorf im kommenden Jahr indes nicht geplant. Einige Mittel aus dem Haushalt 2017 werden in das Zahlenwerk für das Jahr 2018 übertragen, hinzu kommen unter anderem 20 000 Euro für die Dämmung der Schule, 50 000 Euro für den Breitbandausbau oder 75 000 Euro für die Sanierung des Bauhofs. Was davon dann tatsächlich abgerufen werden müsse, sei aber natürlich noch nicht absehbar, da der Gemeinderat über die einzelnen Vorhaben diskutieren und entscheiden werde. Daher sei durch die Finanzplanung auch noch keine Entscheidung vorweggenommen, so Kima. Trotz der zu erwartenden hohen Abschreibungen zog der Bürgermeister ein positives Fazit. Man sehe 2018 einem gesund finanzierten Haushaltsjahr entgegen. Durch die großen Investitionen der Vergangenheit, durch die man etwa die Infrastruktur im Erdmannsdorf auf einen guten Stand gebracht habe, sei die Gemeinde nun gut aufgestellt.

Den Bericht des Bürgermeisters nahmen die Räte zur Kenntnis. Eine Beschlussfassung soll zu Beginn des kommenden Jahrs folgen. Bis dahin sei noch Zeit, den umfassenden Bericht „über Weihnachten eingehen zu studieren“, so Kima.