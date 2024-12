Hasel: Hasel auf dem Weg in die Zukunft

Das Statistische Landesamt rechnet bei der Bevölkerung mit einem Zuwachs von rund 3,4 Prozent. An sich erfreulich, aber: „Es gibt deutliche Unterschiede in den Altersgruppen“, so Leichsenring. In der Gruppe 40 bis 60 Jahre gibt es durchgängig einen Rückgang von mindestens 10 Prozent alle fünf Jahre. „Das sind die Erwerbspersonen“. Die Altersgruppe 60 bis 85 Jahre wird alle fünf Jahre um mindestens 25 Prozent größer. „Ein deutlicher Unterschied in den Altersgruppen, der für Hasel eine Riesenherausforderung bedeutet“, erläutert Leichsenring.