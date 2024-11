Hasel: Hochzeit nach der Ernte

Wende im Leben

Es war der Winter 1951/52, der Gerhard Vogts Leben eine entscheidende Wendung gab. Damals lag der Schnee meterhoch. „Da war ein Fahren mit dem Motorrad nicht möglich“, berichtet Vogt. Der Weg zur Arbeit war auch mit dem Bus unmöglich. Ein Kollege aus Hasel bot ihm eine pragmatische Lösung an: Er fragte seine Vermieterin, ob ein Zimmer für Vogt frei wäre. So zog Vogt für einige Zeit nach Hasel, bis die Wetterlage es erlaubte, wieder nach Hause zu pendeln. Die Vermieterin meldete ihn kurzerhand beim Musikverein Hasel an. Sie wusste, dass Vogt zuvor aktiver Musiker in der Knabenmusik Schopfheim war.

Die Begegnung

So fand er rasch Anschluss an die Dorfgemeinschaft – und begegnete Elsa. Sie war beim 75. Jubiläum des Musikvereins sogar Festjungfrau. Intensiver lernten sich die beiden kennen, als Elsa im selben Betrieb wie Gerhard zu arbeiten begann. Es waren ungewöhnliche Umstände die zur Hochzeit am 25. November 1954 führten. Ursprünglich war eine Heirat im Sommer geplant. Doch Elsas Vater, ein Bauer, bestand darauf, dass erst nach der Ernte geheiratet wird. Die Feier fand im Elternhaus statt, eine echte Bauernhochzeit mit Musik, Gesang und lustigen Beiträgen.