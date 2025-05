Hasel im Klimawandel: Wie sich Hasel bei Starkregen schützt

Gefahren nehmen zu

Im Vergleich zu einem Hochwasser ist die Zeit, um sich auf Starkregen einzustellen, extrem knapp. Während bei Hochwasser die Gebiete entlang der Gewässer am meisten betroffen sind und die Pegelstände am Flusslauf sogar Tage vor Eintreffen des Wassers prognostiziert werden, ist bei Starkregen nur ein kleines lokales Gebiet betroffen, das aber gesamthaft in Mitleidenschaft gezogen wird, wie Patrick Blau vom Büro für Geoinformatik und Umwelttechnik aus Inzlingen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärte.

Unterteilt wird die Regenintensität in drei Stufen: „selten“, statistisch kommt sie alle 50 Jahre vor, „einmalig zu erwarten“ alle 100 Jahre und „extrem“. In der höchsten Stufe fallen 128 Liter pro Stunde und Quadratmeter Regen auf den Boden, wie Blau erklärte. In solchen Extremsituationen gelte es, schnell und gezielt zu handeln, die örtliche Infrastruktur zu schützen, Wege für die Rettungsdienste zu identifizieren, die noch befahrbar sind. All dies soll laut Blau in einer Studie dokumentiert werden.