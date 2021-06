Hasel „In der Stadt gibt es Sozialarbeiter,im Dorf gibt es den Frauenverein“

Am 1. April 1896 organisierten sich 35 Hasler Frauen zum Verein, dessen Gründungsvater der Hasler Pfarrer Gustav Menton war. Eng war damals die Anlehnung an die evangelische Kirche, zumal traditionsgemäß jeweils die Pfarrersfrau die Vereinspräsidentschaft übernahm. Der damalige Vereinszweck war die Unterhaltung der Kleinkinderschule und die Förderung der Krankenpflege unter Verwendung einer Landfrauenpflegerin.

Daneben gab es die Organisation von Flick-, Koch- und Spinnkursen. Zur Bekämpfung der Lungentuberkulose wurden Spucknäpfe und Büchlein über diese Krankheit verteilt, ergänzt durch „100 ärztliche Winke für die Ernährung der Säuglinge“. Im Ersten Weltkrieg wurden durch die Frauen hauptsächlich Soldaten unterstützt, der Landesverband des Roten Kreuzes erhielt von den Hasler Strickerinnen unter anderem 420 Paar Socken.

Nach dem Krieg gehörten die Generalversammlungen und der jährliche Ausflug zum Vereinsleben. So ist der Festschrift zu entnehmen, wie im Jahr 1924 die Frauen bei ihrem Ausflug nach Badenweiler begeistert waren: „...gar weich saß es sich auf den gepolsterten Korbsesseln und bei solcher Fürnehmheit war es kein Wunder, daß eine Zeitlang feierliche Stille herrschte...“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Frauenverein im Jahr 1952 neu ins Leben gerufen, es gründete sich die Tradition der Adventsnachmittage, der Suppen- und Salatsonntage und der Betreuung der Nachmittage der Senioren.

Der derzeitige Zweck des Vereins wandelte sich zur Unterstützung der Arbeit des Kindergartens und der Grundschule, durch Kostenübernahme von Oster-, Advents- und Weihnachtsgeschenken für die Kinder mit Verköstigung am Laternenumzug. Weitere Aufgabe des Vereins ist die Organisation des jährlichen Weltgebetstags und des „Seniorenadvents“. Die sieben Vorstandsfrauen haben das Dorf in „Zuständigkeitsbereiche“ eingeteilt. So erhalten jährlich mindestens 100 Jubilare aus Hasel, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft im Verein oder vom Geschlecht, Besuch von einer Gesandtin des Vereins, zum 70., 75. und 80. Geburtstag. Die Jubilare dürfen sich über ein kleines Präsent freuen. Ab dem 80. Geburtstag erfolgen die Gratulationen jährlich. So ist es für die Frauen auch möglich, eine gute Kommunikation innerhalb des Dorfes zu schaffen.

Eine weitere Möglichkeit zum Gespräch im Dorf bietet der persönliche Einzug der Mitgliedsgebühren des Vereins und die Mithilfe bei besonderen Anlässen der politischen Gemeinde und der anderen Vereine. Wichtig ist den Damen auch der jährliche Ausflug, der zuletzt im Jahr 2019 zum Uhrenmuseum Furtwangen führte.

Isolde Chipman und die Frauen im Vorstand können von einer guten Vereinstradition in Hasel berichten und haben wenig Sorgen um die Zukunft des Vereins. „Die Hasler Mütter haben es in den Köpfen: Sobald die Kinder im Kindergarten aufgenommen sind, ist der Beitritt zum Frauenverein für viele obligatorisch“, sagt Isolde Chipman.

Bei einigen Haushalten in Hasel gibt es drei Generationen von Vereinsmitgliedern. Die Mitgliedschaft im Verein ist nicht an Konfessionen gebunden, auch ein Mann ist Mitglied. Dessen verstorbene Ehefrau war Vereinsmitglied, und so übernahm er kurzerhand deren Mitgliedschaft.

Isolde Chipman meint: „Wir freuen uns darauf, die junge Generation ins Boot zu holen“. Auch erinnerte sich die Vereinsvorsitzende an ein Zitat eines früheren Hasler Bürgermeisters: „In der Stadt gibt es Sozialarbeiter, im Dorf gibt es den Frauenverein“.