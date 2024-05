Den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde zu schaffen, wäre schön. Aber sein Hauptziel sei es, Autoimmunerkrankungen sichtbar zu machen und Spenden zu sammeln. Diese gehen an die „Besi & friends Stiftung“ aus Hessen.

Der geplante Rekord

Saaler plant, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen „everesting“ zu fahren. Everesting heißt in der Fahrradszene, einen Berg so oft zu erklimmen, bis 8849 Höhenmeter, also die Höhe des Mount Everests, erreicht sind. Dafür wird Saaler die Schwarzwaldgipfel mehrfach befahren. „Täglich fahre ich etwa 13 Stunden“, berichtet der Mountainbiker aus Hasel weiter. Insgesamt werden es am Ende des Rekordversuchs über Tausend Kilometer Strecke sein.

Um die nötige Fitness zu erreichen, trainiert er drei Wochen am Stück hart, sprich 32 Stunden in der Woche. Neben seinem Vollzeitjob wohlgemerkt. Dann folgt eine Woche Regeneration. Während des everestings trägt Saaler Puls- und Glukosemesser, um im optimalen Bereich Leistung zu erzielen. „Wie viele Kalorien muss ich zu mir nehmen, was muss ich trinken? Alles wird berechnet“, berichtet Saaler.