Hasel: Kindergarten wird ausgebaut

Auf reges Interesse stieß in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hasel der Tagesordnungspunkt „Schaffung von Plätzen zur Kinderbetreuung“. Bürgermeister Frank-Michael Littwin berichtete, wie schon im März und im Juni dieses Jahres, dass der Kindergarten Hasel an die Grenzen seiner Kapazität stößt. Regulär dürfen im evangelischen Kindergarten 50 Kinder betreuet werden, mit entsprechendem Personal maximal 54 Kinder. Nach aktuellem Stand ständen im September 2025 14 Kinder auf der Warteliste für einen Platz. „Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen“, so Littwin.