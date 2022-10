Hasel Klangvoller Saisonabschluss

Los ging’s – ganz passend zum dämmrigen Schauplatz – mit „Welcome to the machine“ inklusive minutenlangem akustischem Intro. Im weiteren Verlauf erklangen das Floyd‘sche „Wish you were here“ und der naheliegende Klassiker „Another Brick in the Wall“, der in Schulchören längst als gesellschaftsfähig gilt. Außerdem meldete sich hier Gitarrist Oliver mit dem knackigen Solo zu Ton.