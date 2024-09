Der Beginn des neuen Schuljahrs an der Grundschule Hausen: Montag, 9. September, 8.15 bis 12.40 Uhr für 2. bis 4. Klasse; Mittwoch, 13. September, Unterricht nach Stundenplan; Donnerstag, 12. September, Einschulungsfeier für die 1. Klasse ab 9 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Hausen.

Der Beginn des neuen Schuljahrs an der Grundschule Hasel: Montag, 9. September, 8.30 bis 12.10 Uhr für 2. bis 4. Klasse; Samstag, 14. September, Einschulungsgottesdienst ab 9 Uhr für die 1. Klasse in der evangelischen Kirche in Hasel, ab 10 Uhr Einschulungsfeier in der Grundschule Hasel.