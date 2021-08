Hasel Mit Distanzritt für Furore gesorgt

Geheiratet hat das Paar am 6. August 1971. Peter Dreier fand eine Lehrerstelle an der Max-Metzger-Schule in Schopfheim.

1980 entschloss sich das Paar, an einer deutschen Schule in Peru zu unterrichten. Bis 1985 war das Ehepaar, das 1976 ein Eigenheim in Glashütten bezogen hatte, im Andenstaat. Dort wurde auch Tochter Annette geboren.

Von 1985 bis 1992 unterrichteten Dreiers an verschieden Schulen in Deutschland - dann zog es sie nach Gran Canaria. Dort unterrichtete das Paar von 1992 bis 1995, ehe es wieder zurück nach Glashütten ging. Bis zur Pensionierung unterrichtete das Paar in Schopfheim und Zell.

Die Dreiers hatten, beide schon um die 50, über die Tochter ihre Leidenschaft fürs Freizeitreiten entdeckt. Peter Dreier, der mehrere pädagogische Fachbücher veröffentlicht hat, sorgte mit dem Ritt über die Alpen 1998 und dem 1000-Kilometer-Ritt von Hasel ins Vogtland für eine bessere Schulbildung für Furore.

Diese Ritt sei nur dank der Begleitung seiner Ehefrau möglich gewesen, so Peter Dreier. Dieser Ritt habe zusammengeschweißt, sagt das Ehepaar. Die Erlebnisse fanden Eingang in zwei weitere Bücher Peter Dreiers.

Eine weitere Gemeinsamkeit neben der Liebe zu Pferden – nach wie vor haben sie zwei Pferde in einem Reitstall in Wehr - sind sportliche und musikalische Aktivitäten. Auch ihre Tochter, die als Lehrerin in der Nähe von Hamburg arbeitet, frönt dem Reiten.