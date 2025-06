Hasel: Mühli-Häxe wachsen weiter

Rückblick: Nach der erfolgreichen Teilnahme an der Buurefasnacht im März zeigt sich der Verein zuversichtlich für die kommende Saison. Schriftführerin Natalie Ruckdäschel ließ in ihrem Jahresbericht die Aktivitäten des Vereins Revue passieren. Im außerfasnächtlichen Bereich hob sie den stimmungsvollen Adventszauber in Hasel, sowie den zweitägigen Jahresausflug in der Schweiz besonders hervor.

Die Fasnachtskampagne 2025 verlief in Hasel sowie auswärts bestens. Auch die Mitgliederanzahlen sprechen für sich: Mit 37 aktiven und 60 passiven Mitgliedern sowie sechs Kindern und fünf Neuanwärtern ist der Verein nicht nur stabil, sondern auch wachsend. Die Zufriedenheit des Vorstands ist hiermit auf hohem Niveau geblieben. Vor allem im Aktivmitgliederbereich wachsen die Mühli-Häxe stetig weiter.