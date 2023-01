Hasel Nachtumzug in Wehr

Loslegen wird man in Wehr mit einer dreiteiligen Veranstaltung am Samstag, 28. Januar: Zuerst wird der Narrenbaum eingeschlagen, dann in einem zünftigen Spektakel auf dem Rathausplatz aufgestellt. Am frühen Abend findet zuerst der Nachtumzug durch die Innenstadt, dann ein Eröffnungsball mit großem Guggenkonzert in und vor der Stadthalle statt. „Wir freuen uns enorm darauf, nach zwei langen Jahren den Re-Start der Wehrer Fasnacht organisieren zu können“, sagt Marco Straccuzzi, Vorsitzender der Dröschflegelzunft Wehr-Enkendorf. Diese Clique, eine der zehn Zünfte der Narrenzunft Wehr, erhielt von ihrer Dachorganisation den Auftrag, den Nachtumzug mitsamt Eröffnungsball abzuwickeln, weil die Dröschflegelzunft in diesem Jahr ihr 55-jähriges Jubiläum feiern.

Nachtumzug ab 19.11 Uhr