Hasel: Neuer Gemeinderat Holger Trefzer stellt sich vor

Was wollen Sie persönlich erreichen und verändern in Ihrer Gemeinde?

Kindergarten, Grundschule und Dorfladen sind für mich Themen, bei denen mein persönlicher Einsatz selbstverständlich sein wird. Mir ist die breite Vereinslandschaft, die wir hier in Hasel haben, sehr wichtig. Alle Vereine müssen vom Gemeinderat die höchstmögliche Unterstützung erfahren, denn das soziale Miteinander funktioniert vor allem durch das Vereinsleben. Dennoch stehen in den nächsten fünf Jahren wichtige infrastrukturelle Projekte an, die aufgrund der finanziellen Situation gründlich betrachtet werden müssen. Es muss uns gelingen, weiteren Wohnraum für junge Familien sowie entsprechende Wohnangebote für unsere älteren Mitbewohner zu schaffen. Mit dem Dorfentwicklungskonzept Hasel 2040 sind wir auf einem guten Weg, der aber auch weiter vorangetrieben werden muss. Aber auch für unsere Jugend im Dorf müssen Angebote geschaffen werden. Ebenfalls sehe ich die Möglichkeit, die finanzielle Situation in unserer Gemeinde zu verbessern, indem wir weitere Gewerbebetriebe nach Hasel bringen und die Diskussion über weitere Windräder stattfinden lassen. Ich werde mich für eine offene und transparente Kommunikation zwischen Verwaltung und Gemeinderat einsetzen und auch kritische Rückfragen stellen.