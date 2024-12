Hasel: Neugegründeter Verein zur Nachbarschaftshilfe

Ende November wurde die Vereinsgründung beschlossen und mit der Eintragung ins Vereinsregister offiziell besiegelt, gibt der Verein jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Gründung geht zurück auf einen ersten Bürgerdialog im vergangenen Jahr zum Dorfentwicklungskonzept Hasel 2040. Aus einer Arbeitsgruppe heraus trafen sich regelmäßig einige Interessierte, die sich damit befassten, wie sich der Zusammenhalt in der Gemeinde stärken ließe. Von Beginn an stand fest, dass der Schwerpunkt auf konkreter Nachbarschaftshilfe liegen sollte.

Erste Schritte

„Keiner der Beteiligten hatte irgendwelche Vorerfahrungen“, so Linsin. Daher mussten zuerst einmal Informationen beschafft werden. Weit blicken mussten die Hasler nicht. Sie nahmen Kontakt zum Bürgerverein in Wehr und zu einem ähnlichen Projekt im Kleinen Wiesental auf und sammelten Informationen. Außerdem meldeten sie sich beim „Netzwerk Nachbarschaftshilfe“ in Freiburg an. „Es gab einige Formalitäten zu erledigen, aber nun sind wir soweit, um mit konkreten Projekten zu starten“, meint Linsin.