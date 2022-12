Hasel Nikolausmarkt in der Weihnachtsstadt Wehr

Wehr (os). Bis einschließlich Dreikönig verwandelt sich Wehr in eine Weihnachtsstadt. Denn nach zweijähriger pandemiebedingter Unterbrechung laden das städtische Kulturamt und die Servicegemeinschaft in diesem Jahr wieder zu Wehrer Weihnachtsstadt und Nikolausmarkt ein. Der Startschuss für die Weihnachtsstadt fiel bereits am vorigen Freitag. Auf dem Storchenplatz gab es ein kleines Konzert mit Verköstigung. Der 46. Nikolausmarkt mit großem kulinarischen Angebot findet, wie aus Vor-Corona-Zeiten gewohnt, am Samstag vor dem zweiten Advent, also am 3. Dezember, statt.