Hasel: Pläne für erneuerbare Energien im Rat

Wilske berichtete, dass vom Gesetzgeber vorgegeben wurde, dass innerhalb der verschiedenen Regionalverbänden 1,8 Prozent als Vorrangflächen für Windenergie und 0,5 Prozent für Freiflächenphotovoltaikanlagen festgelegt werden soll. „Das bezieht sich auf die gesamte Fläche im Regionalverband, nicht auf die einzelnen Gemeinden“, betonte Wilske. Werden die Maßgaben erreicht, heißt das in puncto Windenergie, dass Anlagen an anderen Stellen ausgeschlossen werden. Werden die 1,8 Prozent nicht erreicht, wäre Windkraft auf allen anderen Flächen möglich. „Dann hieße es Feuer frei, was wir vermeiden wollen“, betont Wilske.