Zu einem Unfall zwischen einem 14-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 59-jährigen Rennradfahrer kam es am Samstag gegen 17.15 Uhr. Laut Polizeibericht befuhren beide Radfahrer die Hauptstraße in Hasel von Kürnberg kommend in Richtung Wehr. Der 14-Jährige wollte an der Einmündung zur Wehrerstraße nach links einbiegen und soll dabei kein Handzeichen gegeben haben. Der 59-jährige wollte den 14-Jährigen überholen und stieß mittig auf der Fahrbahn mit dem Pedelec-Fahrer zusammen. Nach bisherigen Kenntnisstand verletzte sich der Rennradfahrer schwer – er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 14-Jährige wurde vor Ort untersucht und wohl nur leicht verletzt.