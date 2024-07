Die Freiwillige Feuerwehr Hasel bedankt sich bei der Firma Metalltechnik aus Langenau für ihre großzügige Spende in Höhe von 3000 Euro an die Jugendfeuerwehr. Die Spende wurde kürzlich übergeben. „Dank dieser Unterstützung konnten wir neue Bekleidung anschaffen, die unseren Nachwuchs optimal ausstattet“, informiert die Feuerwehr Hasel in ihrer Mitteilung. Das Engagement des Unternehmens trage wesentlich dazu bei, die wichtige Jugendarbeit fortzuführen und die Sicherheit der Jugendfeuerwehr zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hasel weiter.