Hasel. Die Anmeldung für die Schulanfänger von Hasel findet am Montag, 6., und am Dienstag, 7. Februar, jeweils ab 15 Uhr nach Terminabsprache in der Grundschule statt, teilt die Gemeinde mit. Schulpflichtig sind all diejenigen Kinder, die bis zum 30. Juni das sechste Lebensjahr vollendet haben.