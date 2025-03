Ein Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten und zwei Mal Totalschaden ereignete sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der B 518. Ein Autofahrer wollte laut Polizeibericht nach links abbiegen und bremste daher ab. Der direkt nachfolgende VW konnte seinerseits durch starkes Abbremsen noch rechtzeitig anhalten; eine folgende 49-Jährige Fahrerin allerdings erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ebenso wie zwei 17- und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen im VW. Alle drei Leichtverletzten begaben sich selbstständig ins Krankenhaus, berichtet die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden – am Ford von rund 15 000 Euro, am VW von 10 000 Euro – und sie mussten abgeschleppt werden.