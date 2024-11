Hasel: Trilax spielt in der Höhle

Songs von früher

Horst Häfele (Gesang), Robert Gsell (Gitarre) und sein Sohn Heiko spielten erfolgreiche Songs aus vergangenen Jahrzehnten. Besonders gut gefällt dem Trio die Musik von Creedence Clearwater Revival und den Bellamy Brothers, von denen sie die Lieder „Proud Mary“, „Who’ll stop the rain“, „Crossfire“ und „I need more of you“ spielten.

Die Musiker der Band sind aber auch Fans von volkstümlicher und populärer deutscher Musik, was sich in ihren Interpretationen von „Wenn die Nacht kommt“, „Sierra Madre“ (beides von den Schürzenjägern) oder „Es geht mir gut“ (Westernhagen) zeigte. Die Band spielte die Lieder durchweg solide. Bei „Sierra Madre“ schunkelten die Reihen. Robert Gsell sagte nach dem Konzert, es sei eine „tolle Erfahrung“ gewesen einmal in der Höhle zu spielen. „Hier herrscht eine tolle Atmosphäre. Wir wussten nicht, ob es funktioniert.“