Hasel: Trinkwasser und Abwasser werden teurer

Um den Preis langfristig zu stabilisieren, hat die Verwaltung auch die benötigten Investitionen der Kanalsanierung eingerechnet. Rund 500 000 Euro sind bis 2035 aufzubringen. Eine Abfederung zukünftiger Gebührenerhöhungen ist vorausschauend berücksichtigt.

Ratsmitglied Christian Jost vermisste die Transparenz der Mengenermittlung. Die kalkulierten Verbrauchsmengen richten sich nach Aussage von Weiß an den bisherigen Bedarfen aus. Wie Weiß bei den Preisvergleichen mit anderen Kommunen ausführte, führen höhere Bevölkerungszahlen zu fallenden Gebühren. Ratsherr Stefan Suhr interessierte sich für den Gebührenvergleich mit anderen Gemeinden. Durchschnittlich sind demnach im Landkreis für das Wasser 2,96 Euro pro Kubikmeter zu bezahlen. Hasel liegt mit 2,90 Euro unter diesem Wert. In Schopfheim sind 2,60 Euro zu entrichten, in Hausen 3,30 Euro und im Kleinen Wiesental 3,13 Euro.

Für Abwasser werden im Kreisdurchschnitt 3,25 Euro pro Kubikmeter verlangt. Hasel liegt mit 3,98 Euro deutlich darüber. Es gibt aber auch Gemeinden im Landkreis Lörrach, in denen sogar mehr als sechs Euro verlangt werden.