Drehbuch ins Alemannische übertragen

Komplett ins Alemannische übersetzt wurde das Drehbuch, so Meier, und sogar der Schauplatz passe zu beiden Gemeinden. In Öflingen wie in Hasel weise die Ortsmitte um Rathaus und Kirche Gemeinsamkeiten auf. Da es an der heimischen Stammadresse einige Probleme gab, freut sich das seit vierzig Jahren bestehende Ensemble über das große Entgegenkommen der Hasler. Viel Lob zollt Meier dem Heimat- und Höhlenverein um seine rührige Vorsitzende Ursula Jost. Bekanntlich wirtet der Verein bei den Vorstellungen im Rathaussaal. Abschließend verspricht Meier, dass es bei der schwarzen Komödie viel zu lachen gebe. Die erste Salve werde nicht lange auf sich warten lassen, denn der erfahrene Theaterfuchs zieht kurz nach dem Auftakt ein As aus dem Ärmel, wie er schmunzelt. Dann verrät er noch, dass den betagten Mädels am Fenster das Beobachten nicht mehr genügt.

Der Kripomann muss angelockt werden. Vielleicht mit einem Mord?