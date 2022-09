Hasel Waldumbau bei Fichten-Ausfall

„Es sollen viele kleinere Hiebe in den Bereichen durchgeführt werden, in denen in den letzten neun Jahren wenig Maßnahmen durchgeführt wurden“, sagte Wünsch. Er rechnet mit einem Erlös von 33 700 Euro aus der Holznutzung 2023. Zieht man von diesem Betrag die Holzerntekosten in Höhe von 15 600 Euro ab, erhält man den holzerntekostenfreien Erlös in Höhe von 18 000 Euro. Angenommen wird, dass das Betriebsergebnis 2023 etwa 41 671 Euro betragen wird. Das diesjährige Betriebsergebnis (43 000 Euro) liege, wie in den beiden Vorjahren, über dem Planansatz, so Wünsch.