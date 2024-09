Hasel: Wegen Radon wird das Rathaus saniert

Eine zu hohe Belastung mit dem Edelgas Radon steht in Verdacht das Lungenkrebsrisiko zu steigern. Wie Hasels Bürgermeister Frank-Michael Littwin auf Nachfrage unserer Zeitung erzählt, wurde bei Messungen im Hasler Rathaus festgestellt, dass in einigen Büros der im Strahlenschutzgesetz vorgeschriebene Wert von 300 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft „deutlich“ überschritten wurde. In der Gemeinderatssitzung am Montag hat das Gremium nun beschlossen, dass das Gebäude saniert werden soll, um den Radon-Wert zu senken.