Hasel: Weiteres Tempolimit gewünscht

Gemeinderat Christian Rooks berichtete in der Gemeinderatssitzung am Montag über seine Beobachtungen in der Wehrer Straße: Demnach seien dort Autos mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs und würden so auch Passanten in Gefahr bringen. Rooks bat darum, die Zone-30-Schilder dort freizuschneiden.