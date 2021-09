Hasel Wenn Hilfe gefragt war, gab es kein Nein

Geboren wurde der Jubilar am 8. September 1931 als eines von sieben Kindern einer Zimmermanns-Familie in Schwörstadt. In den Nachkriegsjahren absolvierte Wiedemann eine Maurerlehre. Aufgrund seines beruflichen Engagements wurde er in seinem Lehrbetrieb bereits mit 19 Jahren Polier. Dort arbeitete er 19 Jahre lang, wechselte dann zu einem in Wehr ansässigen Bauzulieferer und Eisenverarbeiter. Dort blieb er in verantwortlicher Position bis zum gesundheitlich bedingten Eintritt in den Vorruhestand.

1952 hatte er bei einer Tanzveranstaltung Elsa Geiger aus Hasel kennengelernt und war nach der Eheschließung 1954 nach Hasel gezogen. Dort unterstützte er seine Schwiegereltern gemeinsam mit der Ehefrau auf dem Hof. Die Familie, zu der eine Tochter gehört, baute 1962 fast ausschließlich in Eigenleistung ein schmuckes Eigenheim, in dem der Jubilar ebenso wie die Tochter mit Ehemann nach wie vor lebt. Zwei Enkel und drei Urenkel gehören zwischenzeitlich zur Familie und bereiten dem körperlich und geistig sehr rüstigen Jubilar viel Freude.