Hasler Erdmannshöhle Erlebnis aus der Erdgeschichte

In der Höhle sind viele alte und große Tropfsteine vorhanden. Die Bezeichnung der Höhle beruht auf der Sage, nach der früher Erdmännchen, also Zwerge, in der Höhle gewohnt haben sollen. Erstmals erwähnt wird die „Hasler Erdmännleins Grub“ in einer Urkunde Mitte des 18. Jahrhunderts.