Hauger Buurefasnacht: Hauinger Buure eröffnen die Fasnachtssaison

Themen und Sujets der Zunftabende kreisen um lokales und überregionales Geschehen. Durch den Abend führt in bewährter Manier die kesse Hedwig – eine Rolle, die dem Zeremonienmeister Ralf Renckly seit Jahren auf den Leib geschneidert ist.

Die Burgi-Entmachtung

Zwischen den Zunftabenden – am Donnerstag, 6. März – wird „Burgi“ Günter Schlecht im Rathaus entmachtet und (nur bei guter Führung) ohne Handschellen in den Chruttschlämpe-Keller gebracht. Danach ist Glunggi-Umzug durchs Dorf mit Adrüllede am Narrenbrunnen auf dem Schulhof. Der Preismaskenball des Musikvereins folgt am Samstag, 8. März, in der Festhalle.

Der Umzug

Höhepunkt der Buurefasnacht ist der Umzug am Sonntag, 9. März, ab 13 Uhr. Cliquen, Zünfte und Narrennester werden sich ein Stelldichein geben und als närrischer Lindwurm durchs Dorf ziehen. Zahlreiche Musikgruppen haben ihre Mitwirkung zugesagt. An Ständen wird Verpflegung offeriert.