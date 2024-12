Weitere Ausgaben

Im Haushalt sind außerdem vorgesehen: Zweiter Fußgängerweg vom Steinenbach in Richtung Dorf, Zuschuss für die öffentliche Bibliothek im Rathaus in Höhe von 2800 Euro und – als Einnahme – 205 000 Euro aus dem Verkauf städtischer Grundstücke im Baugebiet „Am Soormattbach“. Die Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Entenbad I dürfte mit 25 000 Euro zu Buche schlagen. Vorgesehen ist in erster Linie die Aufhebung der Veränderungssperre (wir berichteten). Einhellig zugestimmt hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einer Neukalkulation der kommunalen Abwassergebühren für die Jahre 2025 und 2026 sowie einer Änderung der Abwassersatzung. Ein klares Ja gab es auch für die Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe Werkhof sowie Stadtgrün und Friedhöfe.