Glunggi-Umzug

Sozusagen zwischen den Zunftabenden, am Donnerstag, 6. März, wird „Burgi“ Günter Schlecht im Rathaus entmachtet und (allerdings nur bei guter Führung) ohne Handschellen in den Chruttschlämpe-Keller gebracht. Danach ist Glunggi-Umzug durchs Dorf mit Adrüllede am Narrenbrunnen auf dem Schulhof. Der Preismaskenball des Musikvereins folgt am Samstag, 8. März.