Hauinger Buurefasnacht: Alte Hasen und junge Hüpfer begeistern beim Zunftabend

Heitere Schnitzelbängg

Aktuelle Schnitzelbängg gab die Chruttschlämpe-Clique zum Besten. Eine Sitzung des Ortschaftsrats imitierten danach Leonie Riegel, Silvia und Zoe Mendel, Katja Kramer, Silke Bender und Silke Leonhardt. Sie nahmen das Parkraumproblem am zukünftigen Zentralklinikum und den in Teilen maroden Zustand aufs Korn und forderten auf, keine schlechte Laune zu haben, dafür gebe es bis in zwei Jahren eine Kreisklinik in Richtung Steinen mit einer Weltpremiere, einem Fußweg für die Mitarbeiter.