Hauinger Narren feiern Jubiläum: Dörfliches Engagement der Muggedätscher über 44 Jahre

Zum munteren Programm in der Hauger Narrhalla an der Brückenstraße hieß Cliquenleiter Florian Hermann Gäste aus der ganzen Region willkommen. Das langjährige Mitglied Michael Weber bemerkte in seiner Rückschau: „Me cha definitiv sage, dass mir ä richtig geile Huffe sin“ – mit einer gesunden Mischung aus 40 jungen und älteren Aktiven.