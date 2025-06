Hauptausschuss: Lörrach lebt Integration

Projekt in Brombach

Im Jahr 2024 wurde in Kooperation mit dem Bereich „Kitaplanung“ eine Sprachfördergruppe in Brombach eingerichtet. In die Umsetzung ist die Schubert-Durand-Stiftung eingebunden. Die Anmeldung läuft über die Integrationsbeauftragte.

SprachFIT

„SprachFit – Auf den Anfang kommt es an“, ist ein Sprachförderkonzept des Landes, das den Anfang der Schullaufbahn in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Konzept zur Sprachförderung im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule setzt Sprachförderung künftig früh an und ist durchgängig von der Kita bis in die Schule geplant. Konkret erläutert Ilona Oswald, Fachbereichsleiterin „Bildung, Soziales, Sport“ – dort ist die Integrationsarbeit angebunden – in der Sitzungsvorlage: „Ziel ist es, Kinder schulreif in die Schule aufnehmen zu können.“ Die Integrationsbeauftragte koordiniert die Projektgruppe, zu deren Akteuren neben Vertretern von Schul- und Landratsamt, Stadt und Kindergärten auch die Lörracher Bürgerstiftung gehört.

Teilhabe- und Integrationsbeirat

Schwarz ist von Seiten der Kommune daneben zuständig für den Teilhabe- und Integrationsbeirat (TIB), der die politische Partizipation von Menschen mit Migrationserfahrung in Lörrach ermöglicht und die Integrationsarbeit der Stadt unterstützt. Der TIB besteht aus gewählten Mitgliedern mit Migrationserfahrung, Stadträten, sachkundigen Bürgern und der städtischen Geschäftsstelle des TIB.