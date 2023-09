Hauptstraße Schopfheim Kontrollen, Strafen, Diskussionen

Scharfe Diskussionen

Beinahe obligatorisch zur Szenerie gehört die ausgiebige Diskussion zwischen Kontrolleuren und Kontrollierten: Die auswärtigen Verkehrssünder berufen sich darauf, dass sie die entscheidenden Hinweise im unübersichtlichen Schilderdickicht übersehen haben, die Ortskundigen berufen sich auf die buchstäblich eingefahrenen Gewohnheiten, auf deren Spuren sie aus der neuerdings verbotenen Richtung in Straße eingefahren sind – und die Schilder dabei nicht wahrgenommen haben.

Auch vorübergehende Passanten schütteln den Kopf: Völliges Unverständnis für die Regelung als solche, für deren strikte Umsetzung und dafür, welcher Aufwand für die Kontrolle offenkundig betrieben wird.

Kran blockiert Straße

Auslöser für die Umstände und den Aufruhr ist eine Engstelle etwa 200 Meter weiter, kurz hinter der Einmündung der Hebelstraße in die Hauptstraße: Wieder einmal wird hier gebaut, wieder einmal braucht es einen Kran, um die Baustelle in den Innenhof-Regionen über die Dächer hinweg von oben zu bedienen – und wieder einmal ist damit die halbe Hauptstraße über Wochen hinweg für den Verkehr blockiert.

Der Kran blockiert die halbe Straße Foto: Anja Bertsch

Angesichts der Erfahrungen vom letzten mal habe man sich aus Sicherheitsgründen entschieden, den Verkehr an dieser Engstelle nur in eine Richtung fahren zu lassen, erläutert Claßen – und nicht etwa darauf zu vertrauen, dass sich ein Verkehrsfluss aus beiden Richtungen mehr oder weniger geschmeidig um das Hindernis herumbewegt.

Zeitweise zwei Baustellen

Wegen einer weiteren Baustelle vor dem ehemaligen Bezirksamt war die Zufahrt zur Hauptstraße aus Richtung Sparkasse auch in der vergangenen Woche bereits gesperrt. Mittlerweile ist die Baustelle vor dem Amt beendet und die „Verbotszone“ hat sich ein paar Meter verschoben: Aus Richtung Sparkasse kommend, ist die Hauptstraßen-Duchfahrt nun ab Höhe Heizmann/Wallstraße verboten. Ein Abbiegen in Richtung Altstadt ist noch erlaubt; auch auf und über den Marktplatz dürfen Autos wie Radler weiterhin fahren.

Auf der Hauptstraße selbst wird in zwei Etappen auf die Neuerung hingewiesen. Für diejenigen, die aus der Altstadt oder aus der Scheffelstraße auf die Hauptstraße auffahren, zeigen Richtungspfeile und Einbahnstraßenschilder an, dass es nur in eine Richtung weitergeht. „Eindeutiger und übersichtlicher geht es nicht mehr“, findet Claßen.

„Konsequenzen ziehen“

Dass das bei ungezählten Verkehrsteilnehmern offenkundig anders ankommt, will sie nicht gelten lassen: Seit Mittwoch habe ihr Team Präsenz gezeigt und Auto- wie Radfahrer auf die neue Regelung hingewiesen. „Irgendwann muss man dann aber eben auch durchgreifen“, so Claßen – schließlich gehe es vor allem um die Sicherheit.

In diesem Zusammenhang erinnert Claßen an die Situation im Jahr 2020/21. Damals war an selber Stelle eine Baustelle, und damals kam es insbesondere für Radfahrer zu gefährlichen Situationen.

Die Übergangsregelung also als Sicherheitsmaßnahme insbesondere für Radfahrer, so die Botschaft. Die aber wissen das Bemühen offenkundig nicht zu schätzen, wie die Diskussionen zeigen. Dabei verlegen sich nicht alle auf Pauschalkritik an der Regelung, monieren aber doch die Umsetzung: Dass für die Engstelle eine Lösung gesucht werde, sei ja in Ordnung, – „dafür reicht aber auch Absteigen und Schieben an genau dieser Stelle“, argumentiert ein Betroffener. Für 15 Meter Baustelle nun gleich die ganze Strecke durch die Innenstadt für den Radverkehr zu sperren, scheine doch etwa überdimensioniert.

Für einen zusätzlich scharfen Ton in den Diskussionen sorgt, dass die aktuellen Umstände auf die ohnehin gärende Diskussion um eine vermeintliche Verkehrsfeindlichkeit Schopfheims aufsattelt. Bekanntlich wurden in der Innenstadt vor einigen Monaten Pflanzkübel auf Straße und Parkplätzen platziert, mancherorts sprießen ganze Stadtwälder aus dem Asphalt – mit dem erklärten Ziel, die Durchfahrt mit dem Auto weniger komfortabel zu machen und den Verkehr auf diese Weise im Laufe der Zeit zu „vergrämen“.

„Bogen um die Stadt“

Radfahrer freilich durften sich bislang weiterhin als willkommene Verkehrsteilnehmer fühlen. Dass das nun etappen- und zeitweise nicht mehr der Fall ist, stößt einigen besonders sauer auf. Schopfheim setze offenkundig alles daran, dass die Menschen bald endgültig einen großen Bogen um die Stadt machen, so der Einwurf eines erbosten Verkehrsteilnehmers – und so auch der Tenor zahlreicher Kommentare in den sozialen Medien .

Wie lang das noch so gehen soll? Nichts genaues weiß man nicht. Die Baustelle soll bis Oktober bestehen, ebenso das einseitige Durchfahrtsverbot und auch die Kontrollen. Bis dahin rechnet Schopfheims Fachgruppenleiterin Claßen noch mit etlichen Diskussionen, aber: „Ich hoffe ja, die neue Regelung spricht irgendwann doch noch rum.“