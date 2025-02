Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands: VdK Brombach-Haagen-Hauingen erörtert Wohnformen für Senioren

Rückblick

Die Ausflugsfahrten seien ausgebucht gewesen. An der Adventsfeier sei das Gemeindehaus bis auf den letzten Platz besetzt gewesen. Rufer danke allen Helfern für ihren Einsatz und den örtlichen Gewerbetreibenden, der Grossmann-Stiftung und Privatpersonen für ihre Spenden, die die Feier überhaupt möglich gemacht hatten, so eine Mitteilung des VdK. Ältere Mitglieder konnten anlässlich ihres runden Geburtstages besucht werden. Am Hauinger Dorftag und der Regio Messe habe man über die Aktivitäten informiert. Schriftführerin Elke Fester berichtete über den auf ihre Initiative eingeführten offenen Treff für Senioren ab 60+. Dieser werde gut angenommen.

Seniorenwohnungen

Rufer betonte, dass man als Sozialverband den Anspruch habe, auf Verbesserungsbedarfe hinzuweisen. So bestehe nach Auffassung vieler Mitglieder eine Notwendigkeit, bezahlbare Seniorenwohnungen in den Ortsteilen zu bauen, damit Senioren in ihrem Umfeld bleiben, Kontakte und Nachbarschaftshilfen aufrechterhalten können. Auch sollten Mehrgenerationenhäuser und andere Wohnmodelle für die Generation 60+ in der Stadt stärker in den Fokus rücken. Ebenso die Nahversorgung.