Hauptversammlung Ein fast normales Vereinsjahr

Rückblick

Im Jahresbericht von Schriftführerin Sabine Sutter-Wöppel erfuhr man von einem endlich wieder fast normalen Vereinsleben, erstmals unter dem neuen Namen „Miteinander-Füreinander Hüsingen“. Bis 2022 hieß der Verein noch „Evangelischer Krankenpflegeverein Hüsingen“. Dank der Unterstützung von Anwalt Dieter Kupka sei die Änderung reibungslos vorgenommen worden.

Es folgte eine Reise durch das Vereinsjahr 2022 mit fast normalem Ablauf wie Kaffeenachmittag auf dem Müsler und in der Halle, dem Ausflug zur Landesgartenschau nach Neuenburg. Trotz laufendem Umbau an der Halle gab es einen Adventskaffee. An Vorstandsaktivitäten waren 29 Glückwünsche zu Geburtstagen, vier Ehejubiläen, sechs Sitzungen, die monatliche Atempause und der monatliche Spielenachmittag zu verzeichnen.