Hauptversammlung Schützengesellschaft Maulburg erzielt Rekordgewinn

Rückblick

Vorsitzender Bernd Hoffmann blickte auf das Vereinsjahr 2022 zurück. Die SG Maulburg erreichte in der Disziplin Luftgewehr stehend (Kreisklasse A) bei sechs Teilnehmern den ersten Platz. Das Team könnte jetzt in der Kreisliga antreten, verzichtet aber darauf, weil sie dort mit fünf statt vier Schützen antreten müsste. So viele aktive Gewehrschützen hat die Gesellschaft aber nicht. Hoffmann kündigte an, dass der Markgräfler Sportschützenkreis in der Disziplin „Langwaffen“ dieses Jahr keine Kreismeisterschaft ausrichtet, weil kein Sportleiter dafür gefunden wurde. „In der Disziplin Pistole werden sie aber stattfinden“, versicherte Hoffmann.

Erfreulich sei, dass seit den „Winterspielen“ der Jugendfeuerwehr Maulburg zwei Jugendliche regelmäßig zu den wöchentlichen Schießtrainings (mittwochs, 19 bis 21.30 Uhr, Schützenheim „In der Teichmatt“) kommen.