Haus Engels in Hertingen: Bei inklusivem Kunstprojekt in Lörrach dabei

In den Ruhestand verabschiedet wurde nach 45 Jahren Hausmeister Dieter Jackermeier. Die hauseigene Band probte und bestritt diverse Auftritte, etwa bei „Rock am Bruch“ in Weitenau. Das Metal-Festival „Baden in Blut“ durfte ein Fantrupp miterleben. Die Breisach-Festspiele waren ebenfalls ein Ziel. Organisiert wurde ein Tanzkurs samt Abschlussball. Weiter stand eine Fahrt zum Mundenhof an sowie eine Wanderung mit der Pfunder-Stiftung. Es ging zum Seebodenhof sowie zum Mittelalterfestival und ins Freibad in Weil. Mit dem Herbstlauf, dem Herbstmarkt Bad Bellingen, die Präsenz am Lindle-Markt in Müllheim und dem Weihnachtsmarkt in Schliengen sowie dem Besuch der Markgräfler Lachbühne – angeschaut wurde die Probe – neigte sich das Jahr.