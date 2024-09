Haus Salmegg in Rheinfelden: Grenzgänger zwischen den Medien

Der am Hochrhein bekannte Künstler Werner Blattmann alias Kolibri ist in Altenburg geboren und hat in München und Stuttgart Grafikdesign studiert. Als Grafiker und Zeichner arbeitete er anschließend für verschiedene Printmedien in Berlin, bevor er 1996 nach Altenburg zurückkehrte.

In mehreren Ausstellungen im In- und Ausland zeigt er seit 1977 seine Werke, die zu Ausflüge in die Welt um ihn herum einladen. Dabei taucht er die spitze Feder und den Pinsel in leuchtende klare, reine Acrylfarben, die als Hintergrund das Fundament bilden, von dem sich seine Figuren und Ansichten abheben. Seine Acrylbilder sind detaillierte Konstruktionen, denen einige Entwürfe vorangehen. Kolibri folgt einer ausgetüftelten Anordnung, die bis ins Detail durchdacht und minutiös ausgearbeitet ist. Die Bilder wirken deshalb, trotz ihrer Fülle und kleinteiligen Struktur, ruhig und ausgeglichen. Das bunte Treiben darin ist in einer strengen Ordnung gefasst, wie ein Schmuckstück.