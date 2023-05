Hausen Aktive erzielten schöne Erfolge

Rückblick

Oberschützenmeister Max Schneider erwähnte, dass die SG-Mitglieder im abgelaufenen Jahr wieder am und im Schützenhaus arbeiteten, etwa an den neu installierten, drei zusätzlichen elektronischen Trefferanzeigen auf dem Kleinkaliber-Stand oder den neuen Geschossfängen am Luftgewehr-Stand. Die nur elf aktiven Sportschützen erzielten schöne Erfolge, etwa durch den Oberschützenmeister bei den deutschen Meisterschaften mit dem Kleinkaliber-Gewehr oder Heiko Klemm, ebenfalls mit dem Kleinkaliber-Gewehr in anderen Kategorien.

Im wirtschaftlichen Bereich, so Max Schneider, sei der Wegfall der Teilnahme mit einem Stand am Nachtumzug in Maulburg zwar bedauerlich, doch durch Vermietung des Schützenhauses für Feiern konnte ein gewisser Ausgleich erreicht werden.