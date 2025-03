Hausen: Andrea Kiefer verabschiedet sich mit Anekdoten und guten Erinnerungen

Karrierestart im Ratssaal

Im Ratsaal hatte 1986 ihre Verwaltungskarriere begonnen. Damals sah es fast so aus wie heute: Einige Fotos von Bundespräsidenten hingen an der Wand und die hölzernen Klappstühle habe es auch schon gegeben. „Sie halten bis heute“, sagte Kiefer schmunzelnd. Sie erzählte von den Dingen, die ihr in Erinnerung geblieben sind. Einmal musste sie einen „grinsenden Baggerfahrer stoppen, der dabei war, eine denkmalgeschützte Remise abzubrechen“. Ein anderes Mal musste sie die Brücke in Hausen-Nord von unten besichtigen, was in einem leichten Sommerkleid und mit Gummistiefeln eine neue Erfahrung gewesen sei. Sie riet ihrer Nachfolgerin, auf jeden Fall ein Paar Gummistiefel im Rathausspind zu lagern.

Andrea Kiefer hat noch Ideen für Hausen

Miterlebt hat sie den Umbau der Friedhofskapelle 2003/2004 und die Erweiterung des Hochbehälters Kölsberg 2001, die Sanierung der Bergwerkstraße und der Ortsmitte sowie „viele Trauungen“. Sie lobte Harald Klemm: „Dein Gedächtnis fasziniert. Es ist wichtig, die Historie der kommunalpolitischen Entscheidung zu kennen.“ Sie riet dem Gemeinderat, mit Mut Projekte anzugehen – „auch wenn die Finanzen nicht so rosig aussehen. Stillstand ist Rückstand.“ Aufhorchen ließ ihre Ankündigung, dass sie noch „Ideen für Hausen“ habe.