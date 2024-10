Hausen/Arnstadt: Politischer und kultureller Austausch

Hausen wiederum lädt Vertreter ihrer Partnergemeinden jedes Jahr zum Hebelfest ins Hebeldorf ein – dem die Vertreter von Marlishausen, Wipfratal und nun Arnstadt auch regelmäßig nachkommen. Wie und wo das 35-jährige Jubiläum im nächsten Jahr gemeinsam begangen werden soll, sei indes noch nicht entschieden.

Politische Verschiebungen

Wie sich der politische Austausch in Zukunft gestaltet, ist jedoch noch nicht abzusehen. Wie in anderen Teilen Thüringens kam es bei der vergangenen Kommunalwahl im Mai dieses Jahres auch in Arnstadt zu politischen Verschiebungen – die stärkste Fraktion im Stadtrat bildet nun die AfD. Lotter berichtet, dass er bisher noch keinen Kontakt zu den Räten der AfD hatte. „Wir werden unsere Partnerschaft deswegen bestimmt nicht aufkündigen“, betont Lotter mit Blick auf den neuen Stadtrat. Bisher sei das Verhältnis mit den Vertretern aus Arnstadt stets gut gewesen. Wie es sich künftig entwickelt, „bleibt abzuwarten“. In Hausen wolle man den guten Kontakt jedoch weiterhin pflegen.

Neben Arnstadt hat Hausen im Wiesental noch eine weitere Partnergemeinde: Hausen im Aargau in der Schweiz. Auch hier finden regelmäßige Besuche und ein Austausch statt. Angesichts des anderen politischen Systems in der Schweiz sei es interessant „ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu schauen“, so Lotter.