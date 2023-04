Hausen Auf Kunstrasen in Richtung Zukunft?

Sportliche Bilanz

Neben der Umgestaltung des Geländes stand die sportliche Bilanz der Mannschaften im Mittelpunkt der Hauptversammlung. Jugendleiter Christian Lenz stellte die Perspektiven der Teams vor. Die erste Herrenmannschaft zum Beispiel trete in der Kreisliga A mit einem schlagkräftigen Team, aber einem kleinen Kader an. Optimal seien die Platzierungen des ersten Frauenteams (2. Platz Landesliga), der B-Juniorenteams in der Bezirks- respektive Kreisliga (jeweils Erster), der B-Juniorinnen (3. Platz Kreisliga) und der C-Junioren (1. Platz Landesliga, jeweils Tabellenstand am 22. April). Das zweite Damenteam befinde sich in der Bezirksliga im Tabellenkeller, was die Frauen aber gut verkraften können. „Die Mädels haben Spaß“, sagte Lenz. Bei den A-Junioren (Bezirksliga) gebe es das Problem, die Leute ins Training zu bekommen. Aber auch hier ist Lenz zuversichtlich, dass das Team die Klasse hält.