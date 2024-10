Hausen: Ausstellung von Hobbys begeistert viele Besucher

Die Resonanz auf die „ganz tollen Hobbys“ sei sehr gut, berichtete Bruno Aucktor, Ideengeber und Organisator der Veranstaltung, beim Besuch unserer Zeitung. Für Groß und Klein gab’s bei den Anbietern aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut viel zu sehen.

„Nur ein Eyecatcher“, so Aucktor schmunzelnd zum Hingucker am Eingang der Festhalle, an dem keiner vorbei kam: eine weiße Isetta, erbaut ab Mitte der 1950er-Jahre; damals erhältlich für schlappe 2650 D-Mark. Ein Schild erinnerte an die Isetta-Alpentour im Jahr 2013 nach Bern. Beim Betrachten kam auch Freude bei den Gästen auf: Besucherin Ursula Dürr aus Todtnau erzählte, wie sie mit ihrem Ehemann Theo im braunen VW Käfer auch gern in die Schwyzer Berge düste und das Steuer abwechselnd bedient worden sei – dem Sohn stand angesichts der elterlichen Abenteuer ein Lächeln ins Gesicht geschrieben.