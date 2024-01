Hausen: Auto-Kabel-Insolvenz weitet sich aus

Vorübergehender Engpass

Auto-Kabel-Geschäftsführer Markus Bolz bezeichnet den Gang am gestrigen Montag zum Insolvenz-Gericht in Waldshut als „konsequenten Schritt zur Erneuerung“. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass die Zahlungsschwierigkeiten nur ein vorübergehender Engpass sind, denn die Experten für Elektromobilität haben ja genau auf die nachgefragte Zukunftstechnologie gesetzt, als sie in Maschinen und Menschen investierten. Doch die derzeitige Nachfrage ist eher bescheiden. „Der Markt hat sich extrem abgeschwächt und die Kunden aus der Automobil-Branche haben ihre Aufträge deutlich reduziert und verschoben“, berichtet Bolz.

21,4 Millionen Euro Defizit

Für den Produktionsstandort in Hausen bedeutet dies zirka 45 Prozent weniger Umsatz als geplant im vergangenen Jahr und ein Defizit von 21,4 Millionen Euro – maßgeblich verursacht durch die nicht eingetretenen Wachstumskurven der Elektro-Fahrzeugplattformen. Auch im Januar war der Auftragseingang in Hausen bescheiden. Ein Grund sind sicherlich die gestrichenen Subventionen für E-Autos, was zu einer starken Kaufzurückhaltung führt.